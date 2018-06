Nainggolan a cena con vertici Inter

MILANO, 25 GIU - La prima lunga giornata di Radja Nainggolan a Milano, nella nuova veste nerazzurra, dopo le visite e la firma si è conclusa in un ristorante del capoluogo meneghino per una cena di benvenuto. Presenti il Chairman dell'Inter Zhang Jindong, l'ad Alessandro Antonello, il ds Piero Ausilio, il Chief Football Operations Officer, Giovanni Gardini, il tecnico Luciano Spalletti e, ovviamente, il neo acquisto. Una serata all'insegna della cordialità e della fiducia per una grande stagione.