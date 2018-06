Sampaoli, l'Argentina si qualificherà

ROMA, 25 GIU - Sarà Franco Armani il portiere dell'Argentina che domani cercherà la qualificazione agli ottavi del Mondiale a spese della Nigeria. E' questa l'unica certezza del ct Jorge Sampaoli, che si presenta in conferenza stampa a San Pietroburgo assieme all'estremo difensore del River, che domani prenderà il posto di Caballero. Per il resto il ct si mostra comunque ottimista. "Sono fermamente convinto che domani sarà un'altra data importante del nostro calcio - dice Sampaoli -, perché ci qualificheremo, nonostante le chiacchiere di certa gente. Abbiamo mezzi in abbondanza per farcela. Perdere una partita di calcio ti fa diventare un delinquente nel mondo virtuale, anche se in realtà non m'interessa cosa scrivono sui social. Se ci facessi caso, non potrei pensare a cose di calcio, e a fare questo lavoro". "E' stata una settimana difficile - conclude - perché siamo reduci da una sconfitta dura, che ci ha messi nelle condizioni di dover vincere e dipendere anche da un altro risultato".