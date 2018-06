Salah disturbato da incontro con Kadirov

ROMA, 25 GIU - Durante il fine settimana si è parlato di un possibile addio anticipato di Mohammed Salah alla nazionale egiziana per contrasti con la federazione. L'ex attaccante della Roma oggi sarà in campo contro l'Arabia Saudita. Secondo informazioni della stampa egiziana citata dal brasiliano Globoesporte le frizioni tra Salah e la federazione sono da ascrivere all'incontro nei giorni scorsi a Grozni - dove l'Egitto è in ritiro - con il leader della Cecenia, Ramzán Kadírov, che dopo l'incontro con Salah ha postato le foto sui social sottolineando di averlo nominato 'cittadino onorario della Repubblica di Cecenia'.