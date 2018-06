Sabatini, voglio l'Europa con la Samp

GENOVA, 25 GIU - "Sono qua perché mi piace la sfida e per ripagare un debito che avevo con la Sampdoria: sette anni fa mi ero accordato con Riccardo Garrone però mi dovetti sottrarre, oggi ripago quel debito". Walter Sabatini è un fiume in piena. Istrionico, senza mezze misure, sognatore ma con radici calcistiche come pochi. Seduto al tavolo con il presidente Ferrero, l'avvocato Romei e il ds Osti, parla per quasi un'ora nel giorno della sua presentazione ufficiale. "La mia idea di calcio è unica, soprattutto quando lavoro con una società che ha come presupposto quello di essere inferiore alle grandi. La mia idea è proprio quella di arrivare al loro livello". Idee chiare quelle del neo responsabile di tutta l'area tecnica. "Ho scelto io un contratto annuale, è una mia abitudine, ma ne ho uno lungo pronto già firmato in bianco - ha spiegato -. Un obiettivo? Avere pensieri sublimi e l'unico pensiero sublime è l'Europa. In fondo otto anni fa proprio la Samp vincendo a Roma si prese la Champions. Ora la rivorrei".