Torino: Edera in granata fino al 2023

TORINO, 25 GIU - Contratto prolungato fino al 2023 con il Torino per Simone Edera. Lo ha annunciato il club granata. Attaccante, 21 anni, Edera nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze e 1 gol in campionato. Il Torino, intanto, stringe i denti per il difensore brasiliano Lucas Verissimo e avrebbe offerto 7,5 milioni più 2 di bonus al Santos. Giorni decisivi anche per il ritorno in granata, dalla Roma, di Bruno Peres.