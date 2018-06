Mbappè è il vero obiettivo del Real

ROMA, 24 GIU - Sarebbe Kylian Mbappè il vero obiettivo di mercato del Real Madrid quest'estate. Lo scrive oggi il 'Mirror' secondo cui Florentino Perez avrebbe cambiato obiettivo, spostando le mire da Neymar, per il quale la strada sarebbe piena di ostacoli, al giovanissimo attaccante francese, approfittando dei vincoli finanziari imposti dall'Uefa al Psg che preferirebbe tenere il brasiliano e semmai cedere il ragazzo francese. Passato l'anno scorso al club parigino che lo ha prelevato dal Monaco per 180 milioni, su Mbappè ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Manchester United (più defilato il City), con Mourinho che avrebbe già dato il via libera per un grande investimento questa estate: il nome di Mbappè è uno dei preferiti insieme a Gareth Bale.