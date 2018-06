Sottosegretario Valente,subito voto Figc

ROMA, 24 GIU - "Il nostro auspicio è che la Federcalcio esca dall'impasse, deve essere convocata il prima possibile l'assemblea per eleggere il presidente". Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Simone Valente, responsabile sport del Movimento 5 stelle, interviene con forza al telefono con l'Ansa nel dibattuto sulla governance del calcio italiano, in crisi ed escluso dal mondiale. "Per ritornare ai massimi livelli - spiega Valente - ci vuole una dirigenza forte con un presidente con idee innovative. Non si deve perdere tempo". "Io non intervengo sulle singole prese di posizione e sulle candidature che le componenti stanno portando avanti - tiene ad aggiungere Valente - perché la Figc è un'associazione indipendente che si autoregolamenta. E' giusto che con una democrazia interna prenda le proprie decisioni senza pressioni esterne".