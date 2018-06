Mondiali: Snai, sfida iberica a distanza

ROMA, 24 GIU - Sfida a distanza tra Spagna e Portogallo nella 3/a giornata dei Mondiali. Le due formazioni sono in vetta al Gruppo B, entrambe con 4 punti e oltre a una qualificazione ormai probabile, si giocano il primato. Sono favoritissime contro Marocco e Iran. La vittoria della Spagna è data a 1.33, contro il 5,00 sul pareggio e il 10 per il colpo del Marocco. A 1,70 è quotata la vittoria dei lusitani, a 3,60 il pareggio, mentre un fatale ko (che manderebbe avanti l'Iran) è dato a 5,75. C.Ronaldo e D.Costa condividono alla pari le quote gol per i match di domani: per entrambi una rete è a 1,85, la doppietta a 4,50 e la tripletta a 18. Nel lungo termine, però, CR7 la spunta sul suo rivale: CR7 è il favorito come capocannoniere, a 3,50, Costa vale 6,50. È sfida per la vetta anche nel Gruppo A, dove Uruguay e Russia, entrambe a 6 punti, si affrontano domani a Samara. Le quote sono con la Celeste, data a 2,55 per chiudere il girone a punteggio pieno, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,10 per il successo russo.