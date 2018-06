Germania, scuse a Svezia per esultanza

MOSCA, 24 GIU - La nazionale tedesca si è scusata per il comportamento eccessivamente emotivo dopo la vittoria di ieri all'ultimo minuto contro la Svezia. Le scuse sono state pubblicate sulla pagina twitter della nazionale. "E' stata una partita molto emotiva. Alla fine, la reazione e i gesti dello staff sono stati forse eccessivi e questo non è nel nostro stile. Chiediamo scusa all'allenatore svedese e al suo staff." Al termine della partita Germania-Svezia, finita 2-1 per la nazionale tedesca, il ct svedese Jan Andersson si è lamentato della reazione dei membri dello staff tedesco che, dopo il gol decisivo di Toni Kroos, hanno esultato di fronte alla panchina della Svezia con gesti inopportuni.