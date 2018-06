Mondiali: Germania-Svezia 2-1

ROMA, 23 GIU - Come ieri per il Brasile anche per la Germania la vittoria arriva in pieno recupero e soprattutto il cammino a Russio 2018 non è compromesso. Contro la Svezia i campioni del mondo in carica vincono 2-1 con un gol in pieno recupero di Kroos e in inferiorità numerica per l'espulsione di Boateng. Un gol pesantissimo che scaccia gli incubi e consente alla squadra di Loew di guardare con ottimismo al prosieguo del torneo dopo il ko all'esordio contro il Messico. Va in vantaggio la Svezia al 32'pt: cross di Claesson per Toivonen che controlla di petto e con un pallonetto di destro anticipa Rudiger e supera Neuer. Al 3' st la Germania trova il pari: cross di Werner dalla sinistra per il centro dell'area, Gomez in controtempo sfiora il pallone consentendo all'accorrente Reus di battere Olsen. Il pareggio serve a poco e la Germania cerca la vittoria che arriva al 50' st: punizione dalla sinistra, Kroos con un destro a giro batte Olsen.