Mondiali: Colombia favorita su Polonia

ROMA, 23 GIU - Erano le due favorite nel Girone H dei Mondiali, ma dopo gli inaspettati ko del primo turno, Polonia e Colombia si affrontano in un match che sa di ultima spiaggia. Le quote SNAI sono in equilibrio, ma concedono un leggero favore ai sudamericani dati a 2,25, che hanno vinto tre dei cinque scontri diretti. Due la vittorie polacca è a 3,30. Il segno X viaggia a 3,35. Colombia in vantaggio anche nelle scommesse sulla qualificazione al prossimo turno, a 2,50, contro il 2,75 sulla Polonia. Giappone-Senegal vale invece il primato del gruppo. I precedenti e le quote sono contro il Giappone che non ha mai vinto contro gli africani e parte da sfavorito nel match di Ekaterinenburg: i Blue Samurai viaggiano a 3,50, il pareggio è a 3,10, mentre i Leoni della Teranga sono favoriti a 2,30. Per entrambe la qualificazione agli ottavi è vicinissima (a 1,55 per il Giappone, a 1,33 per il Senegal), così come è probabile secondo SNAI che una delle chiuda in vetta: africani a 2,00, asiatici a 3,00.