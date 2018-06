Mondiali, Kolarov critica arbitro Brych

MOSCA, 23 GIU - "Dovevano darci un rigore ma non lo hanno fatto, non capisco come funzioni La Var. Sono molto deluso dell'arbitraggio della partita". Così il capitano della Serbia Aleksandar Kolarov ha commentato la partita disputata ieri contro la Svizzera,arbitrata dal tedesco Felix Brych e finita 2-1 per gli elvetici "La Fifa deve fare attenzione. Non posso credere che abbiano designato un arbitro tedesco per una partita dove gioca la Svizzera. Durante la partita parlava continuamente in tedesco con i giocatori svizzeri".