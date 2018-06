Mondiali: sovraffollata fan fest Mosca

MOSCA, 23 GIU - Le autorità di Mosca hanno sconsigliato ai tifosi di riunirsi nella Fifa fan fest durante le partite più seguite dei Mondiali a causa dell'eccessivo sovraffollamento. Lo ha dichiarato il dipartimento di sicurezza della regione di Mosca, secondo quanto riportato dai media locali. La zona tifosi, in grado di accogliere 25 mila persone, si trova in uno stato di sovraffollamento tale da "causare rischi all'incolumità dei visitatori". La Fifa fan fest, situata nei pressi dell'Università di Mosca, è un luogo di raduno creato appositamente per i Mondiali, dove i tifosi possono seguire le partite su un maxischermo.