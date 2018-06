De Laurentiis, Hamsik costa 30 milioni

NAPOLI, 22 GIU - "Per Hamsik io volevo 35 milioni, io ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30 ma se non me li portano entro lunedì diventano 40". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando le trattative con i club cinesi per Marek Hamsik. "Ne avevo chiesti 35 di milioni per Hamsik - ha detto De Laurentiis - non so perché tutti dicono trenta. Me ne hanno offerti 15, anzi mi hanno proposto un calciatore che gioca in Cina e io ho spiegato loro che se gioca lì ormai ha dimenticato come si gioca in Italia e in Europa". Il patron azzurro ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri: "Il Chelsea? Quando penso a loro, lo sapete, canto 'Marina, Marina' (riferendosi a Marina Granovskaia, il braccio destro del presidente del Blues Abramovich, ndr). Sarri si vuole portare Albiol a Londra? Ma siete sicuri che possa andare al Chelsea? Vedremo".