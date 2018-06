Calcio donne: Carolina Morace al Milan

MILANO, 22 GIU -E' Carolina Morace l'allenatrice a cui il Milan ha affidato la sua nuova squadra femminile, che esordirà in Serie A nella prossima stagione. Il club, annuncia una nota, ha trovato un accordo biennale con l'ex attaccante di Verona, Lazio, Reggiana e Modena, diventata calciatrice icona vincendo 12 scudetti e per 13 volte la classifica capocannonieri di Serie A. Carolina Morace, 54 anni, in Nazionale ha collezionato 153 presenze, inclusa quella memorabile del 18 agosto 1990 contro l'Inghilterra, quando segnò quattro gol a Wembley. Con 105 reti è la miglior marcatrice di sempre nella storia della formazione azzurra. Nel 2015 è stata la prima donna a essere inserita nella Hall of Fame italiana. In panchina ha guidato varie squadre, dalla Lazio alla nazionale italiana, fino a quella caraibica di Trinidad e Tobago, di cui era ct prima di firmare per il Milan. Nel 1999 è diventata la prima donna ad allenare una squadra di calcio maschile, la Viterbese. Nel 2010, da ct del Canada, ha trionfato nella Concaf Women's.