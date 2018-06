Tifoso Messi scompare, timori suicidio

NEW DELHI, 22 GIU - Affranto per aver assistito al tracollo dell'Argentina con la Croazia nei Mondiali di Russia, e alla deludente prova del suo idolo, Lionel Messi, un commercialista indiano di Kottayam, nello Stato meridionale di Kerala, ha fatto perdere le sue tracce nella notte lasciando una lettera in cui ha manifestato l'intenzione di suicidarsi. Avvertita dai genitori che hanno scoperto al mattino la sua assenza e la preoccupante missiva, scrive l'agenzia di stampa Ians, la polizia ha avviato le ricerche con l'aiuto di conoscenti dell'uomo, Alex Binu di 30 anni, e di sommozzatori che hanno scandagliato un tratto del fiume Meenachil che passa vicino alla sua casa. Un parente stretto ha raccontato che Alex "stravedeva per la 'Pulce' di cui aveva anche messo la foto come sfondo dello schermo del suo cellulare". Prima della partita "si era comprato una maglietta con il nome ed il numero di Messi e si era seduto a tarda sera davanti alla tv per seguirla". Alla fine è uscito dal retro della sua casa dileguandosi nella notte.