Mondiali: Brasile-Costarica 2-0

SAN PIETROBURGO, 22 GIU - Brasile-Costarica 2-0 in una partita valida per la seconda giornata del gruppo E dei Mondiali di Russia 2018. Al 13' Costarica pericoloso con un tiro di Borges che va fuori di pochissimo. Al 26' annullato un gol al Brasile per fuorigioco di Gabriel Jesus, subito dopo Navas ferma Neymar. Poi ci prova anche Coutinho che cerca di ripetere la prodezza balistica riuscitagli contro la Svizzera ma stavolta non è fortunato. Nel secondo tempo i verdeoro cercano di costruire altre palle gol con Gabriel Jesus e soprattutto con Neymar ma sembrano poco incisivi. Al 77' l'arbitro olandese Kuipers assegna un rigore al Brasile per un contatto in area tra Neymar e Giancarlo Gonzalez ma dopo aver rivisto l'azione al Var cambia la decisione. Al 91' la zampata di Coutinho e al 97' il sigillo di Neymar. Brasile a 4 punti, Costarica resta a 0 e va fuori.