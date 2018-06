Emre Can "La Juve nel mio destino"

TORINO, 21 GIU - "Quando avevo sei anni il mio allenatore mi disse che avrei giocato nella Juve, e oggi sono qui". La Juventus nel destino per il centrocampista tedesco Emre Can, nuovo acquisto dei bianconeri: "La Juve è un grandissimo club, la seguo fin da piccolo - ha raccontato Can nel video pubblicato su Twitter dal club bianconero -. Una società abituata a vincere titoli proprio come Allegri, un grandissimo allenatore che vince praticamente ogni competizione a cui partecipa". Emre Can indosserà la maglia numero 23, "il numero che volevo fin dall'inizio: mi ha sempre portato fortuna ed è stato indossato da diverse leggende in passato".