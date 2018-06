Bertolini,Mondiali? Voglio passare turno

ROMA, 21 GIU - "Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno". Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della Nazionale Femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio femminile in Italia e nel mondo. "Proviamo una grande gioia e felicità a rappresentare l'Italia ai mondiali - ha aggiunto Bertolini - Venti anni sono tanti, mi ricordo i Mondiali in America e quando abbiamo perso contro il Brasile. Proviamo gioia ma non rivalsa, per noi è talmente tanta la gioia che non pensiamo alla mancata qualificazione degli uomini, che è una cosa che dispiace e ci fa perdere tutti. Come voglio essere chiamata? Non certo 'mister' o 'coach', molte ragazze mi chiamano Milena…".