Man Utd ufficializza arrivo Fred

ROMA, 21 GIU - Il Manchester United ha ufficializzato l'acquisto di Fred dallo Shakhtar Donetsk. Il 25enne centrocampista brasiliano, in questi giorni impegnato al Mondiale russo, ha firmato un quinquennale con opzione per un'altra stagione. La cifra del trasferimento dovrebbe aggirarsi sui ai 60 mlin di euro. "Fred completerà le caratteristiche degli altri nostri centrocampisti ed è quello di cui abbiamo bisogno - le parole del tecnico Josè Mourinho, riportate sul sito del club - La sua creatività e la sua visione di gioco daranno un'altra dimensione al nostro gioco. Sono molto felice del suo arrivo e credo che i nostri giocatori sanno che potrà essere importante per la nostra squadra". "Arrivo nel club più importante del mondo - ha detto il brasiliano - e sono felice di far parte di questo fantastico gruppo. Lavorare con Josè Mourinho, che ha vinto troppi trofei da allenatore, è un'opportunità che non potevo perdere. Questo è un momento molto importante della mia carriera e ora mi concentrerò sul Mondiale con il Brasile".