Roma, nuovo codice condotta per tifosi

ROMA, 21 GIU - A partire dalla prossima stagione la Roma adotterà un regolamento rivolto ai propri sostenitori adeguandosi così alle nuove norme della giustizia sportiva della Figc introdotte in seguito alla firma del protocollo d'intesa sulla fruizione degli stadi. La violazione del "Codice di Condotta per i tifosi della AS Roma", si legge nel documento, sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie - senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria/risarcitoria nei confronti della società - che andranno dalla diffida e dal divieto di acquisto di biglietti o abbonamenti (per una o più gare, o più stagioni successive) fino all'allontanamento dall'impianto anche in corso di gara. Nel codice è presente anche una precisa indicazione riguardo a "manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui social media".