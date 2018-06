Lazio: visite mediche per Durmisi

ROMA, 21 GIU - Ha sostenuto le visite mediche questa mattina in una clinica romana Riza Durmisi, terzino sinistro di 24 anni, acquisto della Lazio per la prossima stagione. Prelevato dal Betis Siviglia, il giocatore danese (ma di origini albanesi), vanta 23 presenze in nazionale ed era inserito nella lista dei pre-convocati al Mondale in Russia. Secondo fonti di mercato il costo del trasferimento si aggira intorno ai sette milioni di euro, per Durmisi pronto un contratto quadriennale.