Mondiali: Deschamps, Francia migliorerà

ROMA, 20 GIU - "La Francia? Può e deve migliorare". Così Didier Deschamps alla vigilia del match col Perù: pe ril ct della Francia è necessario mostrare miglioramenti rispetto alla gara vinta con l'Australia. Deschamps ha in mente due cambi viste le prove fatte in allenamento: Matuidi e Giroud dovrebbero prendere il posto di Tolisso e Dembelé. Deschamps non ha voluto confermare, limitandosi a dire che "Griezmann ha recuperato dai problemi che aveva a una caviglia. Aveva le gambe appesantite contro gli australiani? A volte succede. Giroud? Non è ancora allo stesso livello degli altri, ma quando entro notiamo tutti l'importanza che ha per noi. Insomma, sulla formazione devo ancora riflettere". Una battuta sul Perù: "ha giocatori molto rapidi, e la loro principale arma offensiva è sicuramente Guerrero".