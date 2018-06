Snai: Argentina favorita sulla Croazia

ROMA, 20 GIU - Vietato sbagliare ancora per l'Argentina che, dopo il pareggio all'esordio con l'Islanda, dovrà affrontare domani la Croazia. I quotisti Snai prevedono un match difficile, mantenendo però la fiducia nella squadra di Sampaoli, favorita a 2,05. Il pareggio è dato a 3,30, mentre il successo croato è a 3,90. Argentina e Croazia restano favorite per gli ottavi: l'Albiceleste avanti è a 1,25, la Nazionale a scacchi paga 1,15 ed è favorita per chiudere al primo posto il Girone D, opzione data a 1,95. Si attende un riscatto di Messi dopo il rigore sbagliato. Una rete della 'Pulce' dal dischetto vale 5 volte la posta, un gol pagherebbe 2,50. Sempre domani si giocano due partite del Gruppo C. La Francia proverà a rimanere a punteggio pieno contro il Perù. Bleus nettamente favoriti a 1,30, a 3,90 il pareggio e a 6,00 la vittoria sudamericana. Va a caccia del secondo successo anche la Danimarca, favorita a 1,95 contro l'Australia. Il pari vale 3,35, la vittoria dei Socceroos paga 4,25.