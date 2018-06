Mondiali: Messi ha pianto per critiche

ROMA, 20 GIU - L'Argentina torna in campo domani sera per affrontare la Croazia. Dopo il mezzo passo falso con l'Islanda, la pressione sull'Albiceleste è aumentata e sembra che i giocatori ne risentano. In particolare Messi sente il peso delle aspettative e cercherà di dare una risposta a coloro che lo hanno criticato dopo il rigore fallito. Ma essendo un ragazzo sensibile Leo è rimasto 'ferito' da certe parole e anche per il fatto di non aver trasformato il penalty, al punto da averci pianto. Lo rivela la madre del fuoriclasse argentino, Celia Cuccittini, nel corso di un programma (molto seguito in Argentina) del'emittente 'El Trece'. "Il primo - dice - che vuole vincere è lui, vorrebbe assolutamente conquistare la Coppa. Noi soffriamo per le critiche che riceve, dicono che a lui non importa e che gioca in nazionale solo per adempiere un obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, soffrendo e piangendo ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono, e feriscono anche noi".