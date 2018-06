Mondiali: Russia-Egitto 3-1

ROMA, 19 GIU - Russia batte Egitto 3-1 in una partita del Gruppo A dei Mondiale di calcio, svoltasi a San Pietroburgo. Una vittoria pesante per Golovin e compagni che sono virtualmente qualificati per gli ottavi di finale. Di contro l'Egitto è a un passo dall'eliminazione. Il rientro di Salah non basta ai 'faraoni' per evitare la sconfitta. I gol tutti nella ripresa: Russia in vantaggio dopo appena 2': conclusione da fuori area di Zobnin, determinante la deviazione nella propria rete del capitano dell'Egitto Fathi per l'1 a 0 Russia. Il raddoppio al 14': palla di Fernandes per Cheryshev che dal centro dell'area fa partire un diagonale che batte El Shenawy. Al 17' st micidiale uno-due della Russia. Lancio lungo per Dzyuba che salta Gabr con un gran diagonale batte El-Shenawy. Al 28' arriva il gol dell'Egitto: fallo su Salah in area. L'arbitro concede il rigore dopo l'intervento della Var. Dagli 11 metri l'attaccante del Liverpool non sbaglia.