Mondiali: Mondiali "Vincerà il Brasile"

MATERA, 19 GIU - "Penso che vincerà il Brasile". Lo ha detto a Matera il ct della Nazionale, Roberto Mancini, sull'esito dei Mondiali di Russia. "Non si possono ancora dare giudizi - ha aggiunto - perché la prima partita è sempre difficile per tutti. Altre favorite? Francia, Spagna. Sorprese? Inghilterra, Belgio, forse...". Il ct è nella città dei sassi per partecipare ad alcune iniziative - tra cui l'apertura della mostra per i 120 anni Figc - promosse in occasione della giornata di avvicinamento all'inaugurazione, il 19 gennaio 2019, dell'anno da Capitale europea della cultura. Oggi, a Matera, ci sono anche il ct della Nazionale di basket maschile, Romeo Sacchetti, la leggenda della pallavolo Andrea Zorzi e il ct della Nazionale di calcio femminile, Milena Bertolini. "Mancini - che oggi ha visitato Matera per la prima volta - si è affacciato sui rioni Sassi dal Belvedere di piazzetta Pascoli ed è stato salutato da tantissimi tifosi.