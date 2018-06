Milan: Fassone, decisione Uefa veloce

MILANO, 19 GIU - "Non ci è stato detto quando sarà presa la decisione, però immagino che sarà abbastanza veloce. Non abbiamo avuto ulteriori riferimenti". E' quanto dichiarato dall'ad del Milan, Marco Fassone, ai giornalisti presenti a Nyon, in Svizzera, dove il club si è difeso davanti alla Camera giudicante della Uefa. Secondo le indiscrezioni della vigilia, i giudici potrebbero esprimersi nel giro di 48-72 ore. "C'è stato un bel contraddittorio, anche con i rappresentanti della Camera investigativa, è durato due ore - ha aggiunto Fassone -. Ho il sentimento che quanto meno siamo stati ascoltati, adesso attendiamo la decisione".