Egitto: Salah 'sono pronto'

ROMA, 18 GIU - A meno di nuovi imprevedibili 'dietrofront', Momo Salah giocherà contro la Russia. La stella dell'Egitto ha infatti scritto su Instagram "pronto per domani", poi il ct dei Faraoni Hector Cuper, in conferenza stampa, ha confermato che "Salah è in buone condizioni, lo abbiamo provato in allenamento e penso che possa giocare. Per noi è molto importante".