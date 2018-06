Mihajlovic verso lo Sporting Lisbona

ROMA, 18 GIU - Sinisa Mihajlovic sarà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. L'ex tecnico del Torino è infatti a Lisbona dove sta definendo con il d.g. Augusto Inacio i dettagli del contratto che lo legherà per tre anni al club biancoverde. A scoprire l'incontro fra il dirigente e l'allenatore serbo, ex ct della sua nazionale, è l'edizione online del quotidiano sportivo 'A Bola'. Prenderà il posto di Jorge Jesùs, che ha rescisso il contratto con lo Sporting dopo le contestazioni (anche violente) dei tifosi e si è trasferito in Arabia Saudita.