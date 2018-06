Mondiali: Mancini, Brasile la migliore

ROMA, 18 GIU - "Il Brasile ha le qualità per vincere il mondiale. E' una squadra quadrata, forte in ogni reparto, tecnica, veloce. Mi sembra la squadra migliore, almeno così la penso io. Certo il primo turno è abbastanza difficile per giudicare. Bisogna aspettare". E' il pronostico del ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di "Radio anch'io lo sport". "Nella prima partite tutte le grandi squadre, o quelle che forse alla fine possono vincere, è normale abbiano delle difficoltà, mi sembra normale per la prima giornata", ha aggiunto il tecnico azzurro commentando l'avvio in salita di squadre come Germania, Argentina e Brasile. Parlando delle stelle più attese, Mancini ha definito "logico il fatto che Neymar non sia al 100%, visto che era tanto che non giocava una partita ufficiale". "Ronaldo - ha aggiunto - è invece in forma strepitosa, mentre Messi è difficile giudicarlo male. Le occasioni le ha avute, ma le ha sbagliate. Comunque, sono i tre che faranno la storia di questo mondiale".