Mondiali: ct Russia, spero Salah giochi

MOSCA, 18 GIU - La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match sottolineando che non esiste nessuna 'strategia Ramos' contro la stella egiziana. Cherchesov ha risposto a una domanda di un cronista che gli chiedeva se la Russia era pronta a seguire "l'esempio di Ramos". "Non credo che Ramos l'abbia fatto apposta a infortunare Salah, nessuno gioca per danneggiare i giocatori avversari", ha risposto il ct russo. "Noi ci auguriamo che Salah possa scendere in campo, i giocatori come lui rendono bello il calcio". Alla conferenza stampa ha preso parte anche il capitano della Russia, il portiere Igor Akinfeiev. "La squadra egiziana è composta anche da altri giocatori, non c'è solo Salah, non è giusto mettere in rilievo solo lui", ha risposto a chi gli chiedeva se il bomber del Liverpool fosse il suo principale spauracchio.