Napoli: Hamsik vuole Cina, parlo con Adl

(ANSA) NAPOLI, 18 GIU - "Sono ancora un giocatore del Napoli ma c'è l'opportunità di andare in Cina". Lo ha detto il capitano del Napoli Marek Hamsik a margine di un evento benefico a cui ha partecipato in Slovacchia. Hamsik ha sottolineato che la trattativa è ancora in corso: "Al momento nulla è cambiato, ho detto al presidente che c'è questa opportunità di un trasferimento in Cina, ma al momento non ci sono novità". Secondo quanto è filtrato nei giorni scorsi, Hamsik è nel mirino del Tianjin Quanjian, l'ex squadra allenata da Cannavaro e ora dal portoghese Paulo Sosa in cui giocano Pato e Witsel, e dello Shandong Luneng, attuale club di Pellé. Il Napoli per cedere Hamsik chiede una base di 25 milioni di euro.