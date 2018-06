Mondiali: Capello,big lente e senza idee

ROMA, 18 GIU - Fabio Capello 'boccia' il Mondiale, o almeno ciò che si è visto finora. L'ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid esprime per l'Italia "il rammarico di non esserci. Visto il livello a cui stiamo assistendo, non altissimo, avremmo potuto esserci anche noi. Ma abbiamo fatto di tutti per non esserci". "La Spagna? faccio il tifo per Hierro che e' stato mio giocatore ma hanno sbagliato a mandare via Lopetegui. C'e' stata arroganza dal Real nel trattare il ct della nazionale senza avvisare ma sappiamo come e' fatto Florentino Perez". Finora, per Capello, è stato un Mondiale noioso perché "si è visto un calcio lento, la condizione fisica generale non è certo ottimale. Con il possesso palla ricercato continuamente, la sfera torna spesso all'indietro. Non si va verso la porta avversaria e quindi il possesso palla diventa fuffa. E' un modo di giocare rinunciatario. Si hanno poche idee, con i centrocampisti che danno palla all'indietro ogni volta che la recuperano. A deludermi più di tutti e' stato il Brasile".