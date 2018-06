Inter con Chelsea e Lione in amichevole

MILANO, 18 GIU - L'Inter sfiderà anche Chelsea e Lione nelle amichevoli estive. Il club nerazzurro infatti, alla luce della impossibilità di partecipazione del Siviglia, incontrerà il Chelsea il 28 luglio all'Allianz Riviera di Nizza e il Lione sabato 4 agosto allo Stadio Via del Mare di Lecce. Entrambe le gare saranno valide per l'International Champions Cup e saranno in programma alle 20.05. La terza e ultima amichevole per l'ICC dovrebbe vedere l'Inter sfidare l'Atletico Madrid, ma con data e luogo ancora da confermare.