Germania parte male, Messico vince 1-0

ROMA, 17 GIU - Clamorosa sconfitta per la Germania campione del mondo in carica. Nella partita d'esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con Lozano. Nei restanti 55', la squadra di Loew è stata incapace di recuperare lo svantaggio nonostante un lungo assedio che però ha prodotto solo relativi pericoli per la porta di Ochoa. La Germania imita così Argentina e Francia, che da detentori del titolo nel 1990 e nel 2002 furono sconfitti nella prima partita del Mondiale.