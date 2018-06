Riecco Salah, "è pronto per giocare"

ROMA, 17 GIU - Il popolo egiziano, social e non, esulta. Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, con un tweet, infatti, ha annunciato che il proprio assistito "è sicuramente disponibile", e che, "contro la Russia, sarà sicuramente in campo", nella seconda partita del Girone A di qualificazione mondiale. Appuntamento martedì 19, a San Pietroburgo: fischio inizio alle 20. Salah aveva saltato la partita inaugurale dei 'Faraoni' persa contro l'Uruguay venerdì e non gioca un match ufficiale dal 26 maggio scorso, a Kiev, contro il Real Madrid.