Esordio Panama,presidente visita squadra

ROMA, 17 GIU - L'attesa si è fatta spasmodica. Domani è il giorno dell'esordio assoluto di Panama, finora mai presente ai Mondiali, e per incoraggiare i 'Canaleros', che a Sochi affronteranno il Belgio, è arrivato in Russia il presidente Juan Carlos Varela. Il capo di Stato si è intrattenuto con il ct Hernan 'Bolillo' Gomez e con i giocatori, che oggi hanno ricevuto anche doni dalle rispettive famiglie perché il 17 giugno a Panama è la festa del papà. Altra visita per i nazionali di Panama è stata quella della leggenda del baseball, lo sport più popolare insieme alla boxe nel paese centroamericano, Mariano Rivera che ha giocato nei NY Yankess dal 1995 al 2013, vincendo cinque volte le World Series. Rivera ha parlato con i calciatori facendo un po' loro "da motivatore", secondo quanto ha detto lui stesso.