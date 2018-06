Belgio: Vermaelen e Kompany fuori causa

ROMA, 17 GIU - Vermaelen e Kompany non ce la fanno. Nel Belgio che domani affronta Panama non ci saranno due difensori sul quale il ct Roberto Martinez fa molto affidamento, al punto da averli chiamati per Russia 2018 anche se non sono in perfette condizioni fisiche. "Per domani non sono pronti - ha detto Martinez - ma conto su di loro per le prossime partite -. La situazione di Vermaelen sta evolvendo positivamente e contro di averlo a disposizione fin dalla prossima partita (con la Tunisia sabato 23 ndr). Quanto a Kompany, per prendere una decisione aspetteremo sempre l'ultimo momento. Io spero di riaverlo per l'ultima partita del girone, contro l'Inghilterra".