Longo, bilancio del Frosinone in ordine

ROMA, 16 GIU - "Abbiamo centrato un'impresa. Dopo aver lasciato la promozione all'89' con il Foggia (all'ultima giornata di campionato, n.d.r.) abbiamo avuto la forza di vincere un playoff con merito di fronte ad una squadra che era favorita". Il tecnico del Frosinone Moreno Longo lascia trasparire tutta la propria gioia. Poi una stilettata polemica: "se c'è un premio va dato al presidente Stirpe - dice Longo a Sky -, ha creato uno stadio e ha un bilancio a posto. In caso contrario sarebbe andata in A una squadra che non ha il bilancio in ordine". "Oggi c'è da essere fieri e orgogliosi di Maurizio Stirpe - aggiunge - che ha creato tutto questo".