Mondiali: Francia-Australia 2-1

ROMA, 16 GIU - Esordio vincente per la Francia che a Kazan batte l'Australia 2-1, in una partita valida per il Girone C dei Mondiali russi. La squadra guidata da Didier Deschamps è passata in vantaggio al 13' della ripresa su rigore di Griezmann, concesso dall'arbitro uruguayano Cunha grazie all'ausilio della Var. Il pari dei 'Socceroos' è arrivato 4' più tardi con Jesinak, sempre dal dischetto. Paul Pogba, al 35', ha chiuso i conti, su assist dell'attaccante Giroud.