Napoli, trattativa per Lobotka

NAPOLI, 16 GIU - "Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee". Lo ha detto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka in un'intervista al quotidiano Pravda. Lobotka, 24 anni, ha ammesso che " Il Celta ha detto che se arriva un'offerta importante non ha problemi a cedermi. Ma deve essere adeguata, anche perché ho firmato un rinnovo. Entro la fine di giugno sapremo. Oltre al Napoli c'è un altro club inglese, ma non è così calda come pista. Il Napoli punta ogni anno allo scudetto, sarebbe un passo avanti per me. Me ne ha parlato anche Hamsik, sono attratto dal Napoli. Ne abbiamo discusso, sarebbe bello giocare con lui anche in un club, oltre che in Nazionale. Il Napoli gioca la palla, imposta il gioco. Con Hamsik abbiamo parlato anche di Sarri, l'ex allenatore".