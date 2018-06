Mondiali, ct Nigeria, razzismo? non c'è

MOSCA, 16 GIU - Il ct della Nigeria Gernot Rohr afferma di non temere manifestazioni di razzismo contro i suoi calciatori, che oggi affronteranno a Kaliningrad la Croazia nella loro prima gara ai Mondiali russi. Anzi, si dice addirittura certo che i russi tiferanno per la sua squadra. "Siamo sicuri - ha detto ieri Rohr - che non ci saranno problemi per i giocatori nigeriani. L'atmosfera che abbiamo sentito arrivando in Russia era molto buona". Il tecnico tedesco ha inoltre sottolineato che la fidanzata del capitano della squadra, John Obi Mikel, è russa. Un motivo in più per i russi per tifare Nigeria. Le tifoserie russe negli ultimi anni sono più volte state protagoniste di odiosi episodi di razzismo.