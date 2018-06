Mondiali: Portogallo-Spagna 3-3

ROMA, 15 GIU - Portogallo e Spagna pareggiano 3-3, nella seconda partita del Girone B dei Mondiali, disputata a Sochi. Protagonista del match Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, ma anche Diego Costa: per lui una doppietta. I lusitani passano in vantaggio su rigore trasformato dal Pallone d'Oro, ma vengono raggiunti dal centravanti spagnolo; una papera di De Gea regala ancora a 'CR7' il 2-1 ma, nella ripresa, la Spagna ribalta: segna ancora Diego Costa, poi Nacho con una gran botta dalla distanza firma il 3-2. Nel finale una punizione di Cristiano Ronaldo sorprende De Gea, non in serata, regalando il pareggio ai campioni d'Europa in carica.