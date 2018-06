Mondiali: Al Sisi,fiero per prova Egitto

IL CAIRO, 15 GIU - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha cercato di risollevare il morale abbattuto della Nazionale e dell'Egitto per la sconfitta ai Mondiali nella partita d'esordio contro l'Uruguay, sottolineando di essere comunque "fiero" della squadra e di credere in un suo imminente riscatto". Lo riferisce il sito del quotidiano Al Ahram. "Sono fiero della virile prestazione" dei giocatori della Nazionale "e credo nella loro capacità di vincere i prossimi incontri", ha scritto Al Sisi, su Facebook. Dopo 28 anni di assenza, l'Egitto si è riaffacciato per la prima volta alla fase finale dei Mondiali e in tutto il Paese, dove il calcio é molto popolare, l'attesa per questa prima partita era altissima.