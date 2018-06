Argentina,Higuain e Dybala restano fuori

ROMA, 15 GIU - Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli non fa pretattica e, alla vigilia della sfida di Mosca con l'Islanda, annuncia la formazione che manderà in campo, la stessa che ha provato a lungo negli ultimi allenamenti, e di cui non fanno parte gli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Sampaoli schiererà i suoi con il 4-2-3-1, con questi undici: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. "Dimostreremo che l'Argentina è ancora una potenza calcistica mondiale - ha detto Sampaoli -. Dybala e Messi in campo? Abbiamo lavorato per renderli compatibili e Paulo è cresciuto da questo punto di vista. Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme".