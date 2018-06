Ct Islanda, Argentina? Resto un dentista

ROMA, 15 GIU - "Domani giocheremo la partita più importante della storia del calcio islandese, ma io sono e rimarrò sempre un dentista". Alla vigilia della grande sfida contro l'Argentina di Messi l'ironia, che però è anche verità, del ct dell'Islanda Heimir Hallgrimsson serve a sdrammatizzare: in fondo è solo una partita di calcio. Del resto i 'geyser boys' a Eyro 2016 vinsero l'Oscar della simpatia, e da quei tempi poco è cambiato, a parte la scalata vertiginosa nel ranking Fifa e il fatto che Hallgrimsson da vice dello svedese Lars Lagerback è diventato ct a tutti gli effetti, senza però lasciare il suo altro lavoro, quello appunto di dentista in un villaggio di seimila anime. Ma domani a Mosca, stadio dello Spartak, c'è da vedersela con Messi: "Faccio notare - aggiunge - che il nostro cammino agli Europei non è stato un miracolo ma il frutto del nostro lavoro. Meritiamo di stare qui, e quanto a Messi io non ho formule magiche: la verità è che tutti provano a fermarlo ma praticamente nessuno ci riesce".