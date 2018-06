Mondiali: Egitto-Uruguay 0-1

ROMA, 15 GIU - L'Uruguay batte l'Egitto 1-0 e aggancia la Russia, ieri vittoriosa per 5-0 sull'Arabia Saudita nella partita d'esordio, in testa al Girone A dei Mondiali di calcio. A Ekaterinburg decide una rete messa a segno nel finale di Jimenez, difensore dell'Atletico Madrid, su assist di Sanchez. Nordafricani penalizzati dall'assenza di Mohamed Salah e incapaci di pungere la squadra guidata da Oscar Washington Tabarez, il ct che per la quarta volta ha trascinato la 'Celeste' alla fase finale del torneo iridato.