Fiorentina: Hancko, sono felice

FIRENZE, 15 GIU - Primo giorno in viola per il neo acquisto David Hancko arrivato a Firenze per le visite mediche insieme al suo procuratore Branislav Jasurek. Il giovane esterno slovacco è stato prelevato dalla Fiorentina per circa 3 milioni di euro dallo Zilina e ha firmato un contratto di cinque anni. ''Sono felice'' le prime parole del giocatore. La società viola continua poi il pressing sul portiere Meret, ritenuto l'ideale per il dopo-Sportiello, per il centrocampo sul mediano Tomas Soucek dello Slavia Praga e per l'attacco sul croato della Juve Marko Pjaca. Intanto è stato ufficializzato il programma di amichevoli che disputerà durante il ritiro estivo a Moena, in Trentino: la prima, sempre nell'impianto Benatti della località della Val di Fassa, sarà contro una selezione locale (11 luglio), la seconda con il Borgo che ha vinto il campionato di prima categoria (14), quindi con il Verona (18 luglio) e infine con il Venezia (il 21). Calcio d'inizio sempre alle ore 17,30.