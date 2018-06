Perù: ct, Guerrero gioca solo se al 100%

(ANSA-AP) - MOSCA, 15 GIU - Il tecnico del Perù, Ricardo Gareca, non si è sbilanciato sull'impiego tra i titolari di Paolo Guerrero nella prima gara di Coppa del mondo, domani contro la Danimarca. L'unica ammissione del ct sul proprio attaccante è che andrà in campo solo se pronto al 100%. Guerrero, miglior marcatore di tutti i tempi per il Perù, di recente è stato reintegrato grazie alla sentenza di una corte federale svizzera che ha congelato la squalifica di 14 mesi per doping confermata dal Tas di Losanna dopo la positività ad un test che aveva rivelato la presenza di metaboliti della cocaina. L'attaccante, che ha giocato solo poche partite dallo scorso novembre, quando è scattata la sospensione della Fifa, si era difeso dicendo di aver bevuto del tè da una tazza contaminata in un hotel di Lima.